ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ
ПРИЕМ ЗАЯВОК 24 ЧАСА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
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Подробный инструктаж и бесплатное консультирование заказчика.
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Используем нетоксичные вещества, которые не вредят человеку, животным и растениям.
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Через 1 час после обработки возможно свободное присутствие на участке людей и животных.
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Инсектициды и оборудование сертифицированы и отвечают санитарным нормам, принятым в России.
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Пунктуальность и точное соблюдение договоренностей.
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Удобная оплата для частных и юридических лиц по факту выполненных работ.
Цены
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КВАРТИРЫ
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ОФИСЫ
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ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА
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РЕСТОРАНЫ и КАФЕ
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ОБЩЕЖИТИЯ
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БЫТОВКИ
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1 КОМНАТАот 3000 руб.
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2 КОМНАТЫот 3500 руб.
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3 КОМНАТЫот 4000 руб.
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4+ КОМНАТЫот 5000 руб.
Важно: Все цены указано приблизительно. Для определения стоимости необходимо оформить заявку после чего наш менеджер свяжется с Вами для определения точной стоимости обработки.
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1. ЗаявкаВы оставляете заявку или звоните нам
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2. ПодтверждениеМы отвечаем на все ваши вопросы, уточняем детали и удобное для вас время
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3. ВыездМы приезжаем к вам, проводим обследование, оформляем договор
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4. ОбработкаПроводим эффективную обработку объекта от клопов
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5. БезопасностьВы и ваши близкие наслаждаетесь жизнью без боязни клопов
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Сотрудник нашей дезинфекционной станции «Городская Санитарная Служба» о том как бороться с клопами и как их найти у себя дома. В этом видео по просьбе первого канала наш сотрудник рассказал и показал как нужно правильно уничтожать постельных клопов, как предотвратить их появление в вашей квартире и чего ни в коем случае нельзя делать при желании побороться с ними самостоятельно. Так же наши эксперты подскажут что нужно делать когда разбился градусник.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Есть ли опасность для здоровья человека и домашних животных?Обработка помещений полностью безопасна как для людей, так и для домашних животных, при условии использования профессиональных препаратов и оборудования.
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Что нужно сделать перед приходом мастера?
- Провести влажную уборку.
- Обеспечить подход мастера ко всем стенам.
- Домашних питомцев изолировать при частичной обработке, при комплексной обработке их следует вывести из помещения.
- Продукты и посуду убрать и укрыть непроницаемой упаковкой.
- Личные вещи, игрушки и предметы личной гигиены также следует убрать.
- Телевизор, компьютер, DvD-проигрыватель также следует накрыть.
- Разложить спальную мебель до каркаса.
- Будут ли знать соседи о приходе мастера?
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Сколько времени занимает обработка квартиры от насекомых?Для нас, в первую очередь, приоритетна именно качественная обработка, поэтому процедура дезинсекции однокомнатной квартиры в среднем занимает от 40 минут до 1 часа. Нам приоритетна не скорость, а качество.
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Нужно ли передвигать мебель?Для идеальной обработки, мастеру должен быть обеспечен подход ко всем стенам квартиры. Наши мастера всегда готовы помочь Вам в этом.
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Могу ли я находится во время обработки в помещении?К сожалению находится в помещении во время обработки категорически нельзя, кроме тех случаев, когда у Вас есть средства индивидуальной защиты. Если их нет, но Вы категорически настаиваете на этом. Вы можете сказать об этом оператору и мы сможем привезти их для Вас.
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Что нужно сделать после обработки?После процедуры нужно открыть окна на 40 минут — 1 час. Протереть все, с чем часто контактирует рука человека: дверные ручки, выключатели и пр.