ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ ПРИЕМ ЗАЯВОК 24 ЧАСА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ Подробный инструктаж и бесплатное консультирование заказчика.

Используем нетоксичные вещества, которые не вредят человеку, животным и растениям.

Через 1 час после обработки возможно свободное присутствие на участке людей и животных.

Инсектициды и оборудование сертифицированы и отвечают санитарным нормам, принятым в России.

Пунктуальность и точное соблюдение договоренностей.

Удобная оплата для частных и юридических лиц по факту выполненных работ.

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БЫТОВКИ 1 КОМНАТА от 3000 руб.

2 КОМНАТЫ от 3500 руб.

3 КОМНАТЫ от 4000 руб.

4+ КОМНАТЫ от 5000 руб. Важно: Все цены указано приблизительно. Для определения стоимости необходимо оформить заявку после чего наш менеджер свяжется с Вами для определения точной стоимости обработки.

1. Заявка Вы оставляете заявку или звоните нам

2. Подтверждение Мы отвечаем на все ваши вопросы, уточняем детали и удобное для вас время

3. Выезд Мы приезжаем к вам, проводим обследование, оформляем договор

4. Обработка Проводим эффективную обработку объекта от клопов

5. Безопасность Вы и ваши близкие наслаждаетесь жизнью без боязни клопов

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Сотрудник нашей дезинфекционной станции «Городская Санитарная Служба» о том как бороться с клопами и как их найти у себя дома. В этом видео по просьбе первого канала наш сотрудник рассказал и показал как нужно правильно уничтожать постельных клопов, как предотвратить их появление в вашей квартире и чего ни в коем случае нельзя делать при желании побороться с ними самостоятельно. Так же наши эксперты подскажут что нужно делать когда разбился градусник.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Есть ли опасность для здоровья человека и домашних животных? Обработка помещений полностью безопасна как для людей, так и для домашних животных, при условии использования профессиональных препаратов и оборудования.

Что нужно сделать перед приходом мастера? Провести влажную уборку. Обеспечить подход мастера ко всем стенам. Домашних питомцев изолировать при частичной обработке, при комплексной обработке их следует вывести из помещения. Продукты и посуду убрать и укрыть непроницаемой упаковкой. Личные вещи, игрушки и предметы личной гигиены также следует убрать. Телевизор, компьютер, DvD-проигрыватель также следует накрыть. Разложить спальную мебель до каркаса. Будут ли знать соседи о приходе мастера? Нет, об этом не будет знать никто. Полная конфиденциальность, это политика нашей компании. Нет, об этом не будет знать никто. Полная конфиденциальность, это политика нашей компании.

Сколько времени занимает обработка квартиры от насекомых? Для нас, в первую очередь, приоритетна именно качественная обработка, поэтому процедура дезинсекции однокомнатной квартиры в среднем занимает от 40 минут до 1 часа. Нам приоритетна не скорость, а качество.

Нужно ли передвигать мебель? Для идеальной обработки, мастеру должен быть обеспечен подход ко всем стенам квартиры. Наши мастера всегда готовы помочь Вам в этом.

Могу ли я находится во время обработки в помещении? К сожалению находится в помещении во время обработки категорически нельзя, кроме тех случаев, когда у Вас есть средства индивидуальной защиты. Если их нет, но Вы категорически настаиваете на этом. Вы можете сказать об этом оператору и мы сможем привезти их для Вас.

Что нужно сделать после обработки? После процедуры нужно открыть окна на 40 минут — 1 час. Протереть все, с чем часто контактирует рука человека: дверные ручки, выключатели и пр.